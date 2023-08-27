Промоутер Дюбуа заявил, что подаст апелляцию на результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа заявил, что будет подавать апелляцию после поражения в бою с представителем Украины Александром Усиком. Напомним, украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Он выиграл, если бы ему разрешили продолжить бой, он бы выиграл. Мы будем обжаловать это решение», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Напомним, ранее Дюбуа также был недоволен результатом боя, заявив, что его лишили победы.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед. Ранее своё первое поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.