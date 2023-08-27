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Дюбуа не пришёл на пресс-конференцию после скандального боя с Усиком

Дюбуа не пришёл на пресс-конференцию после скандального боя с Усиком
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Британский боксёр Даниэль Дюбуа не пришёл на пресс-конференцию после боя с украинцем Александром Усиком, сообщает ua.tribuna.com.

На пресс-конференции присутствовали тренер Дон Чарльз и промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Напомним, победу в бою техническим нокаутом одержал Усик. Однако, после боя боксёр и его команда были недовольны результатом поединка, отметив, что рефери зря остановил поединок.

Также они не согласились с утверждением Усика о том, что британец нанёс ему мощный удар ниже пояса в пятом раунде. В команде британца заявили, что подадут апелляцию на результат боя с украинцем.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед.

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