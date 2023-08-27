Опрос: удар Дюбуа был запрещённым или Усик должен был проиграть нокаутом?

В ночь с 26 на 27 августа по московскому времени во Вроцлаве (Польша) прошёл бой в супертяжёлом весе, в котором обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO украинец Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде над британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

По ходу поединка в пятом раунде возник спорный момент, когда Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, был этот удар чистым или запрещённым, и, следовательно, должен ли был Усик проиграть бой нокаутом или же судья принял верное решение.

Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Для него это вторая защита поясов. До этого он дважды справился с другим представителем Соединённого Королевства Энтони Джошуа. Оба раза Александр выигрывал поединок судейскими решениями.

Дюбуа, в свою очередь, потерпел второе поражение. Также на счету британца 19 побед. Ранее своё первое поражение он потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.