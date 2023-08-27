Бывший чемпион мира обвинил Усика в симуляции во время боя с Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон обвинил украинца Александра Усика в симуляции во время боя с британцем Даниэлем Дюбуа. Напомним, в пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого удара усик завалился на канвас и не сразу сумев подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться.

«Я до сих пор не думаю, что это был удар ниже пояса. Удар был на грани, некоторые судьи сказали бы, что он был низким, а другие позволили бы вам уйти от наказания. Это не попало в ту часть, в которую Усик заставил нас поверить. Он использовал свой опыт. Дюбуа нанёс удар по корпусу, а Усик подумал, что ему сойдёт с рук притворство. Он взял отдых, потому что пропустил удар в тело», — приводит слова Фрэмптона Daily Mail.

Сам бой завершился победой Усика техническим нокаутом в девятом раунде. После боя команда британца заявила, что готова подать апелляцию на результат поединка.