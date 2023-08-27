Уоррен: руководящие органы должны назначить реванш между Усиком и Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа высказался о победе украинца Александра Усика в чемпионском бою.

«Это боксёрский поединок, и он должен быть честным, но это не был удар ниже пояса. Это ерунда, полная ерунда. Руководящие органы должны назначить реванш. Это не был удар ниже пояса. Мне нравится Усик, но это было полностью домашнее решение. Он был не в состоянии продолжать, и они дали ему пару минут, чтобы прийти в себя. Руководящим органам придётся взглянуть на это и назначить реванш», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

Напомним, в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего украинцу понадобилось время на восстановление. Ранее Уоррен заявил, что подаст апелляцию на результат боя с украинцем.