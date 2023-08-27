Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уоррен: руководящие органы должны назначить реванш между Усиком и Дюбуа

Уоррен: руководящие органы должны назначить реванш между Усиком и Дюбуа
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа высказался о победе украинца Александра Усика в чемпионском бою.

«Это боксёрский поединок, и он должен быть честным, но это не был удар ниже пояса. Это ерунда, полная ерунда. Руководящие органы должны назначить реванш. Это не был удар ниже пояса. Мне нравится Усик, но это было полностью домашнее решение. Он был не в состоянии продолжать, и они дали ему пару минут, чтобы прийти в себя. Руководящим органам придётся взглянуть на это и назначить реванш», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

Напомним, в пятом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, после чего украинцу понадобилось время на восстановление. Ранее Уоррен заявил, что подаст апелляцию на результат боя с украинцем.

Материалы по теме
Таким злым Усик ещё не был. Нервный, но победный бой Александра
Таким злым Усик ещё не был. Нервный, но победный бой Александра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android