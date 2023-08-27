Усик: Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать

Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа о том, что британец не наносил удар ниже пояса во время боя.

«Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать.

Были мысли, что не могу поднять, потому что немного спина начала, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно нужно. Потому что если ты остаешься на полу – ты остаешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца», — приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Напомним, после боя команда Дюбуа заявила, что подаст протест на результат боя с украинцем.