Усик: Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать
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Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа о том, что британец не наносил удар ниже пояса во время боя.
«Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать.
Были мысли, что не могу поднять, потому что немного спина начала, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно нужно. Потому что если ты остаешься на полу – ты остаешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца», — приводит слова Усика ua.tribuna.com.
Напомним, после боя команда Дюбуа заявила, что подаст протест на результат боя с украинцем.
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