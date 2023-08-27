Стала известна дата боя Магомеда Мадиева с Кудратилло Абдухакоровым

Российский боксёр Магомед Мадиев 31 августа в Москве встретится с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.

За свою карьеру Мадиев имеет 16 побед и 3 поражения. В свою очередь, Абдухакоров имеет на своём счету 18 побед и два поражения.

В последний раз 28-летний Мадиев выходил на ринг в феврале в Москве, когда свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. До этого россиянин в августе 2022 года в Дербенте победил соотечественника Евгения Терентьева техническим нокаутом в первом раунде.

Абдукахоров во второй раз будет боксировать на территории России – в июле 2017 года 29-летний боксёр из Узбекистана единогласным решением судей победил россиянина Дмитрия Михайленко в поединке за пояс WBC Silver.