Стала известна дата боя Магомеда Мадиева с Кудратилло Абдухакоровым
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Российский боксёр Магомед Мадиев 31 августа в Москве встретится с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.
За свою карьеру Мадиев имеет 16 побед и 3 поражения. В свою очередь, Абдухакоров имеет на своём счету 18 побед и два поражения.
В последний раз 28-летний Мадиев выходил на ринг в феврале в Москве, когда свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. До этого россиянин в августе 2022 года в Дербенте победил соотечественника Евгения Терентьева техническим нокаутом в первом раунде.
Абдукахоров во второй раз будет боксировать на территории России – в июле 2017 года 29-летний боксёр из Узбекистана единогласным решением судей победил россиянина Дмитрия Михайленко в поединке за пояс WBC Silver.
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