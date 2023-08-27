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Ольга Харлан обратилась к Александру Усику после победы над Дюбуа

Ольга Харлан обратилась к Александру Усику после победы над Дюбуа
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поздравила боксёра Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Саня, лучший. Даже шея перестала болеть на радости», — написала Харлан на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, во Вроцлаве завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа.

Поединок завершился победой украинца в девятом раунде техническим нокаутом.

Усик провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Усик часто дрался с россиянами. И далеко не всегда удачно

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