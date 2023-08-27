Супруга Усика: мы снова показали всему миру, что украинцы непобедимы
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Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, поблагодарила всех за поддержку во время боя с Даниэлем Дюбуа.
«Я хочу поблагодарить всех украинцев за невероятную поддержку и веру. Сегодня мы снова показали всему миру, что украинцы – непобедимы», — написала Екатерина Усик в одной из социальных сетей.
Напомним, Александр Усик одержал победу над Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Таким образом, Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед. Ранее своё первое поражение он потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде соотечественнику Джо Джойсу.
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