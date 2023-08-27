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Виталий Кличко прокомментировал победу Александра Усика

Виталий Кличко прокомментировал победу Александра Усика
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Виталий Кличко поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Поздравляю Александра Усика с блестящей победой. Александр защитил свои чемпионские пояса и ещё раз показал волю к победе.

И в финале победно звучал наш украинский гимн. Это очень важно и вдохновляюще», – написал Виталий Кличко в своём телеграм-канале после боя.

Напомним, в пятом раунде британец нанёс Усику удар ниже пояса. После этого удара Усик завалился на канвас и не сразу сумел подняться. Украинцу пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы восстановиться. При этом рефери не стал снимать с британца очко.

Усик одержал 21-ю победу, не потерпев ни одного поражения в профессиональном ринге.

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