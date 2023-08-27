Появились судейские записки боя Усика и Дюбуа

Появились судейские записки по результатам боя украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа.

Все судьи определили победу украинца — 78:73, 79:72, 79:72. Один из судей отдал победу в двух раундах (втором и четвёртом), двое других засчитали Дюбуа по одной победе в четвёртом и пятом раундах соответственно. Напомним, в конце девятого раунда Усик отправил своего оппонента в нокдаун.

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Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональной арене боксёром, одержав 21 победу, 14 из которых нокаутом. Для британца Даниэля Дюбуа поражение от Усика стало вторым в карьере, свой первый бой он проиграл Джо Джойсу в ноябре 2020 года.

Бой Усика и Дюбуа состоялся на арене во Вроцлаве (Польша).