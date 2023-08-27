Промоутер Усика показал момент удара Дюбуа ниже пояса

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, опубликовал в социальных сетях фото спорного момента, который произошёл в пятом раунде поединка его клиента с британским претендентом Даниэлем Дюбуа. Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут.
Напомним, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года,
«Для тех, кто увидел удар по правилам», — иронично подписал фото Красюк.
Усик одержал 21-ю победу в профессиональном ринге. Для него это вторая защита поясов. До этого он дважды справился с другим представителем Соединённого Королевства Энтони Джошуа. Оба раза Александр выигрывал поединок судейскими решениями.
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