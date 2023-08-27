Усик: серьёзно собираюсь строить футбольную карьеру, мечтаю сыграть с «Динамо»

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик поделился серьёзными намерениями развивать футбольную карьеру на фоне подписания контракта с житомирским «Полесьем» — клубом, выступающим в украинской Премьер-лиге.

«Это серьёзно. Я серьёзно собираюсь строить футбольную карьеру. Быть на сборах с командой, работать. Моя мечта – сыграть с «Динамо». По физике я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, идти в атаку. А ещё, прикиньте, гол забью. Бах – и гол», – сказал Усик на пресс-конференции после победы в титульном поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Напомним, в феврале 2022 года в рамках турнира Winter Cup Усик дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья». Александр вышел на замену во втором тайме (77-я минута) матча с «Вересом». До этого он провёл серию тренировок с житомирской командой.