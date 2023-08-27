Стала известна статистика ударов в бою Усика и Дюбуа

В ночь на 27 августа 2023 года на арене в польском Вроцлаве состоялся бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Украинский боксёр-тяжеловес отправил своего оппонента в нокдаун в девятом раунде и защитил свои чемпионские титулы.
Согласно статистике ударов, украинец попадал по сопернику в полтора раза чаще. Всего Усик пробивал по сопернику 359 раз, попал 88 раз. Из точных ударов 52 были джебами, 36 — силовыми ударами.
В свою очередь, Дюбуа провёл 290 ударов, из которых 47 точных, 13 джебов и 34 силовых.
Тем самым попадания украинского боксёра составили 24,5%, когда у Дюбуа лишь 16,2%.
Бой с Дюбуа стал для Усика 21-м в профессиональной карьере. Все бои украинец завершил победами, 14 из которых досрочные.
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