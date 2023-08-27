Усик на пресс-конференции показал, куда пришёлся спорный удар Дюбуа
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик на пресс-конференции после победы в титульном поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа, который прошёл во Вроцлаве (Польша), показал, куда пришёлся спорный удар соперника в пятом раунде.
Напомним, Усик и его окружение настаивают, что Дюбуа нанёс удар ниже пояса. Из-за этого бой был остановлен на пять минут.
Усик одержал над Дюбуа победу техническим нокаутом в девятом раунде. Отметим, что Александр провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.
Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональной арене боксёром, одержав 21 победу, 14 из которых нокаутом.
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