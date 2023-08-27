Беллью проанализировал спорный удар Дюбуа в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британский боксёр Тони Беллью поделился экспертным мнением по поводу спорного инцидента в пятом раунде титульного поединка чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Напомним, Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

«Всё, что ниже пупка, классифицируется как «ниже пояса» в боксе! Это не моё мнение, это факт! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!» — написал Беллью в своих социальных сетях.