Беллью проанализировал спорный удар Дюбуа в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британский боксёр Тони Беллью поделился экспертным мнением по поводу спорного инцидента в пятом раунде титульного поединка чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.
Напомним, Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.
«Всё, что ниже пупка, классифицируется как «ниже пояса» в боксе! Это не моё мнение, это факт! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!» — написал Беллью в своих социальных сетях.
- 27 августа 2023
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