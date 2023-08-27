Логан Пол назвал боксёра, с которым тяжелее боксировать, чем с Флойдом Мейвезером

Британский блогер-боксёр Логан Пол рассказал, какого боксёра считает более тяжёлым оппонентом, чем бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер. На вопрос, кто сильнее: Мейвезер или блогер-боксёр KSI, Пол дал однозначный ответ.

«Честно говоря, KSI. Он просто собака. У него такое упорство и такая интенсивность, которых я никогда не видел. Например, когда ты с ним на ринге, он хочет тебя убить. Это единственное, что его волнует. Он не может проиграть. Он снял документальный фильм под названием «Не могу проиграть», и я думаю, что в глубине души он действительно верит в это, поэтому старается изо всех сил. Думаю, Флойд Мейвезер тоже знал, что не проиграет», — сказал Пол в интервью DAZN.

Бой против Логана Пола был дебютом для KSI, в котором он и праздновал победу. Следующим соперником KSI станет Томми Фьюри, брат чемпиона-тяжеловеса Тайсона Фьюри.