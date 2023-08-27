Рио Фердинанд прокомментировал остановку боя Усика и Дюбуа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение об эпизоде, когда по мнению рефери, британец Даниэль Дюбуа нанёс удар ниже пояса украинскому боксёру Александру Усику, в следствии чего бой был прерван на некоторое время.
«Большое уважение Дюбуа. Не победа, но он изрядно встряхнул Усика. В пятом раунде рефери должен был начинать отсчёт», — написал Фердинанд в своём «твиттере».
Рио Фердинанд, шестикратный победитель английской Премьер-лиги и победитель Лиги чемпионов — 2008/2009, большой любитель бокса. В 2017 году он объявил о начале профессиональной карьеры, однако так и не проведя ни одного боя, объявил о её завершении в связи с тем, что не получил лицензию от британской федерации бокса.
Александр Усик победил Дюбуа, отправив его в нокдаун в девятом раунде. Поединок проходил на арене в польском Вроцлаве в ночь на 27 августа 2023 года.
- 27 августа 2023
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