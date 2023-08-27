Тренер Дюбуа: я расстроен, мой мальчик покинул арену морально разбитым

Тренер британского боксера Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз высказался о скандальном эпизоде, произошедшим в поединке его подопечного с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.
Напомним, Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
«Нам не нравится, когда люди обманывают. Что бы там не говорил Усик после боя, но это – мошенничество, здесь не может быть двух мнений. Это то же самое, что футболист упадёт от лёгкого прикосновения и будет требовать пенальти или удаления. Я расстроен, потому что мой мальчик покинул арену морально разбитым, и одному Богу известно, что сейчас в его голове», – сказал Чарльз в эфире Fight Hub TV.
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