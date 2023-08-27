Тренер Дюбуа: где там удар ниже пояса? Нас просто кинули

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз после скандального инцидента в поединке его подопечного с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком предложил ввести в боксе систему VAR.

Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом.

«Где там удар ниже пояса? Где там ниже пояса? Посмотрите, как это может быть ниже? Где там ниже пояса? Вот мой вопрос.

Обычно я много говорю, но сейчас у меня просто нет слов. Технология видеоповтора используется в теннисе и футболе. Почему не сделать это и в боксе, чтобы прекратить подобные вещи? Мы столько вложили в этого боксёра, а его просто кинули. Ненавижу ныть, но сейчас мы должны были быть с титулами», — сказал Чарльз на пресс-конференции после поражения.