«Дерек, у меня нет бургера». Усик после победы угостил Чисору бананами

Именитый британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора пришёл к чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александру Усику в раздевалку, чтобы поздравить его с победой в титульном бою с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.
Усик одержал над Дюбуа победу техническим нокаутом в девятом раунде. Отметим, что Александр провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.
Между боксёрами завязался забавный диалог.
Усик: Дерек, извини, у меня нет бургера.
Чисора: В следующий раз я приготовлю бургеры.
После чего представитель команды Усика принёс в раздевалку бананы.
Усик: Дерек, у меня есть бананы!
Чисора: У тебя есть бананы? Я возьму банан.
Напомним, в 2020 году после поединка Усика с Чисорой британец пришёл в раздевалку украинца и угостил его бургерами.
- 27 августа 2023
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