«Дерек, у меня нет бургера». Усик после победы угостил Чисору бананами

Именитый британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора пришёл к чемпиону WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александру Усику в раздевалку, чтобы поздравить его с победой в титульном бою с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Усик одержал над Дюбуа победу техническим нокаутом в девятом раунде. Отметим, что Александр провёл первый бой с августа 2022 года, когда раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Между боксёрами завязался забавный диалог.

Усик: Дерек, извини, у меня нет бургера.

Чисора: В следующий раз я приготовлю бургеры.

После чего представитель команды Усика принёс в раздевалку бананы.

Усик: Дерек, у меня есть бананы!

Чисора: У тебя есть бананы? Я возьму банан.

Напомним, в 2020 году после поединка Усика с Чисорой британец пришёл в раздевалку украинца и угостил его бургерами.