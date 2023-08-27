Фрэнк Уоррен заявил о необходимости внедрения VAR в боксе

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа, заявил, что профессиональному боксу требуется система VAR, аналогичная внедрённой в футболе, в связи с инцидентом, в котором соперник Дюбуа, украинец Александр Усик, по мнению рефери, получил удар ниже пояса.

«Он получил в 180 раз больше времени, чем нужно, чтобы восстановиться после настоящего удара. Этот удар был в пояс. Есть инструктаж по правилам перед боем. Иногда вы видите бойцов, приходящих в высокоподнятых шортах. Во время этих инструктажей судьи определяют, где находится ваша талия. Это должна быть середина между вашими бёдрами. Его [Усика] шорты были выше этой точки. Его ударили по поясу. При таких обстоятельствах у WBA нет альтернативы, кроме назначения реванша.

Мнение Дерека Чисоры о том, что в каждом виде спорта есть VAR, уместно. Кто хочет, чтобы бои останавливались? Если рефери даёт кому-то три минуты на восстановление, то если бы он посмотрел VAR, то всё закончилось бы за 30 секунд. Может быть, это имеет смысл», — сказал Уоррен в интервью Boxing Social.

Напомним, украинец Усик победил Дюбуа, отправив британца в нокдаун в девятом раунде. Поединок проходил на стадионе во Вроцлаве (Польша).