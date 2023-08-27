Уайлдер — о бое Нганну и Фьюри: их бой будет скучным, в тяжёлом весе сейчас нет ажиотажа

Боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира по версии WBC, высказался о предстоящем бое камерунца Фрэнсиса Нганну, недавно покинувшего UFC, и Тайсона Фьюри. Уайлдер также анонсировал своё возвращение на ринг.
«Думаю, это будет скучно. В глубине души я чувствую, что будет много актёрской игры и много чего будет происходить. Не думаю, что это будет захватывающий бой. Из-за того что я не участвовал в тяжёлом дивизионе, бои в нём жутко провалились. Ожидание этих поединков уже не то.
Я говорил, что надеюсь, что это будет отличный бой. Надо покончить с этим. Я возвращаюсь в бокс, не волнуйтесь. Знаю, что волнение и трепет утихли. Я здесь, детка. Скоро король вернётся. Я буду сидеть на своём троне с короной на голове», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Бой Нганну и Фьюри состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
- 27 августа 2023
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