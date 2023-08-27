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Дрозд: если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и всё

Дрозд: если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и всё
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик заслуживал дисквалификацию из-за спорного инцидента в пятом раунде титульного поединка с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Напомним, Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

«В резинку бить нельзя, но это ситуация абсолютно рабочая, это было не нарушение. То, что он скорчился, это, наверное, было зря. Нужно было быть построже. Если Усик не хотел боксировать, его нужно было дисквалифицировать, и всё», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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