Кудряшов: Дюбуа безвольно сдался, какой реванш с Усиком?

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат титульного поединка между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного рефери удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.

«Дюбуа мог бы подняться. Я не увидел суперстрашного удара, от которого бы он потерял сознание и не мог продолжать. Сдался безвольно. Что в этом случае говорить об ограблении? У нас в России говорят: «После драки кулаками не машут». Был бой, и надо было решать вопрос. Если бы Дюбуа начал действовать понаглее, взвинтил темп, это могло бы принести плоды, потому что Усик его опасался. Но Даниель этого не сделал. Значит, Александр не дал ему это сделать. Если ты, дядя, проиграл досрочно, какой реванш?» — приводит слова Кудряшова издание Meta MMA.