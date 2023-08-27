Кудряшов высказался о спорном ударе в поединке Усик – Дюбуа

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO), который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего Александр упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«На повторе видно, что удар пришёлся в резинку. Это на усмотрение судьи. Если бы он отсчитал и остановил бой, это было бы сенсацией, но какие к нему вопросы? Всё было бы в пределах правил. Никаких нарушений нет. Но дальше Усик закрыл вопрос», — приводит слова MMA.Metaratings.ru.