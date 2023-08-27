Усик ответил, смог бы он продолжить бой с Дюбуа, если бы рефери отсчитал нокдаун

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) в очередной раз прокомментировал скандальный эпизод в минувшем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Что произошло бы, если бы рефери начал отсчитывать нокдаун? Думаю, я бы справился. Было бы очень больно, а Даниэль бросился бы добивать меня, но я вышел бы из этой ситуации», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Поединок с Дюбуа стал для 36-летнего Усика десятым титульным боем в карьере. Впервые он сразился за мировой титул в 2016 году, одолев поляка Кшиштофа Гловацкого.