Холлоуэй: я хочу вернуть титул UFC и несколько раз защитить его

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), американец Макс Холлоуэй высказался о своих карьерных перспективах после досрочной победы над южнокорейцем Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби, на турнире UFC Fight Night 225.

«Люди забывают, что в декабре мне исполнится 32 года. Ребята, я с вами с детства. Надеюсь, я вам не надоел, потому что никуда уходить не собираюсь, привыкайте.

Говорят, лучшее время наступает после 30 лет. Вы не обретёте мужскую силу, пока вам не исполнится 30 лет. Чувствую себя прекрасно. Я хочу вернуть себе титул, хочу несколько раз защитить его, а после, возможно, подняться в весе и заполучить больше поясов. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.