WBC назначил следующего соперника Шакура Стивенсона

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за вакантный титул в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцами Шакуром Стивенсоном (20-0, 10 KO) и Фрэнком Мартином (18-0, 12 KO).
Согласно постановлению, промоутеры бойцов обязаны договориться до 4 сентября, в противном случае состоятся открытые торги.
Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).
В октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC и непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса. В 2023 году перешёл в лёгкий дивизион.
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