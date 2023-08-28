Тренер Дюбуа: нет никакой разницы между Усиком и мошенником с наркотиками

Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз раскритиковал украинского боксёра Александра Усика после победы.
«Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не лжешь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду: «Я обманул». Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул», — приводит слова Чарльза журналист Майкл Бенсон в своём «твиттере».
Напомним, в пятом раунде Усик пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. При этом, в команде британца считают, что Усик симулировал и намерены подать апелляцию на результат боя.
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