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Усик ответил тренеру Дюбуа, который назвал его мошенником

Усик ответил тренеру Дюбуа, который назвал его мошенником
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Украинский боксёр Александр Усик отреагировал на слова тренера британца Даниэля Дюбуа, который обвинил его в мошенничестве во время боя.

«У него словесный понос», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

Напомним, Усик одержал победу над Дюбуа техническим нокаутом во втором раунде. По ходу боя в пятом раунде возник спорный эпизод, в котором британец нанёс удар Усику ниже пояса. Украинец упал на канвас, и ему понадобилось некоторое время на восстановление.

Однако, Дюбуа и его команда считают, что удар был чистым, а Усик симулировал. Также команда британского бойца после боя завила, что намерена подать апелляцию на результат и требует провести бой-реванш.

Усик одержал 21-ю победу подряд, не потерпев ни одного поражения.

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