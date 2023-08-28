Дюбуа опубликовал пост после поражения в скандальном бою с Усиком

Британский боксер Даниэль Дюбуа опубликовал пост после поражения в бою с украинцем Александром Усиком. Напомним, украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я уважаю этого человека. Великий чемпион, который дал мне тяжёлый бой, и у которого я буду учиться. Но единственным ударом по яйцам вчера вечером был тот, который я получил, когда не подняли мою руку после того, как нанёс этот удар», — написал Дюбуа в своём «твиттере».

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего Александр упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

Усик одержал 21-ю победу подряд в профессиональном ринге. Дюбуа, в свою очередь, допустил второе поражение. Также на его счету 19 побед.