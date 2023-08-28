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Андрей Шевченко обратился к Александру Усику после победы над Дюбуа

Андрей Шевченко обратился к Александру Усику после победы над Дюбуа
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Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

«Спасибо за бой, чемпион. Это было увлекательно», – написал Шевченко в своих соцсетях. Отметим,

Шевченко присутствовал на поединке во Вроцлаве.

Напомним, Усик одержал победу над Дюбуа техническим нокаутом во втором раунде. По ходу боя в пятом раунде возник спорный эпизод, в котором британец нанёс удар Усику ниже пояса. Украинец упал на канвас, и ему понадобилось некоторое время на восстановление.

Однако, Дюбуа и его команда считают, что удар был чистым, а Усик симулировал. Также команда британского бойца после боя завила, что намерена подать апелляцию на результат и требует провести бой-реванш.

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