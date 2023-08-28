Логан Пол: Конор Макгрегор – средний боец ММА и ужасный боксёр

Британский блогер-боксёр Логан Пол считает, что Конор Макгрегор побоится провести с ним поединок.

«Я бы хотел увидеть, как Макрегор попытается врезать мне в нос. Конор Магрегор – средний боец ММА и ужасный боксёр.

Я собираюсь сначала выбить дерьмо из его друга Диллона Дениса, а затем и из него. Но он боится меня. Он даже не хочет поставить миллион долларов на победу своего бойца. Это копейки для такого парня, как Конор.

Ему нечего было сказать, когда я предложил ему пари в соцсетях, думаешь, он согласится выйти на ринг лично? Не знаю, маловероятно», — приводит слова Пола BadLeftHook.

Напомним, Диллон Дэнис и Логан Пол проведут боксёрский поединок 14 октября в Манчестере (Англия). Логан Пол в феврале 2021 года встречался в выставочном бою с Флойдом Мейвезером. У Диллона Дэниса был назначен бой с блогером KSI на январь этого года, который сорвался из-за травмы бывшего бойца ММА.