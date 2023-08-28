Стало известно, с кем Александр Усик может провести следующий бой
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Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик в следующем поединке сразится с хорватом Филипом Хрговичем. Об этом рассказал менеджер Усика Эгис Климас. Хргович является обязательным претендентом по линии IBF.
«Хргович является обязательным претендентом. Если мы хотим унификационный бой с Фьюри, нужно поспешить. Если этого сделать не удастся, то, конечно, следующим будет Хргович», — приводит слова Климаса BoxingScene.
Напомним, в последнем бою Усик встречался с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.
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