Дюбуа сделал категоричное заявление по поводу своего спорного удара в бою с Усиком

Британский боксёр Даниэль Дюбуа высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Бой состоялся во Вроцлаве (Польша) и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

«Я чувствую, будто меня обманули, лишив большой победы. Я видел этот эпизод, и мне кажется, что попадание было идеальным. Я попал ему в живот. Необходимо решить этот вопрос. Нужно как следует его изучить, чтобы добиться справедливости и получить реванш.

Усик не мог двигаться. Он ничего не мог поделать. Это следовало признать нокаутом. Эту ошибку нужно исправить. Чемпионом мира сейчас должен был быть я», — сказал Дюбуа в интервью BBC Sport.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: