Экс-чемпион мира по боксу бросился Эрлингу Холанду на спину во время матча АПЛ

Бывший британский чемпион мира в лёгком весе по версии WBO Терри Флэнаган выбежал на поле во время матча 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» (1:2). Об этом информирует The Sun.

На 63-й минуте первый гол в матче забил нападающий Эрлинг Холанд. После этого на поле выбежал мужчина, подбежавший к норвежцу и прыгнувший ему на спину. Затем он поцеловал футболиста в щёку. Вскоре стюарды вывели нарушителя за пределы поля. Впоследствии было установлено, что выбежавшим на поле фанатом был Флэнаган – болельщик «горожан» со стажем.

Фото: Скриншот трансляции

«Манчестер Сити» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала девять очков в трёх матчах. «Шеффилд Юнайтед» (0) находится на 17-й строчке.