Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нам нужен VAR». Чисора — о бое Усика и Дюбуа

«Нам нужен VAR». Чисора — о бое Усика и Дюбуа
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский боксёр Дерек Чисора предложил ввести в боксе cистему видеопомощи арбитрам (VAR). Это предложение он сделал после поединка своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

«Нам нужен VAR. Во-первых, нужно отметить, что чёрный парень сражался в стране белых, а вокруг него была толпа белых. Рефери белый, судьи белые. Что ещё можно было ожидать? Даже если бы он отправил Усика в нокаут, гарантий никаких», — сказал Чисора на канале Boxing King Media в YouTube.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:

Материалы по теме
Такой Усик — сладкая булочка для Фьюри. У Александра пробелы в защите
Такой Усик — сладкая булочка для Фьюри. У Александра пробелы в защите
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android