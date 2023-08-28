«Нам нужен VAR». Чисора — о бое Усика и Дюбуа

Известный британский боксёр Дерек Чисора предложил ввести в боксе cистему видеопомощи арбитрам (VAR). Это предложение он сделал после поединка своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

«Нам нужен VAR. Во-первых, нужно отметить, что чёрный парень сражался в стране белых, а вокруг него была толпа белых. Рефери белый, судьи белые. Что ещё можно было ожидать? Даже если бы он отправил Усика в нокаут, гарантий никаких», — сказал Чисора на канале Boxing King Media в YouTube.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: