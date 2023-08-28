Усик раскрыл, что бы сделал, если бы судья начал отсчёт после спорного удара в бою с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик выразил уверенность, что сумел бы продолжить поединок с британцем Даниэлем Дюбуа, если бы судья посчитал удар британца легитимным. Напомним, в пятом раунде Дуниэль нанёс Усику удар в область пояса, после чего Александр упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут.

«100%, если бы рефери начал отсчёт, я бы точно поднялся на ноги. Я был бы уже на ногах. Мне было бы трудно восстановиться и вернуться к своему нормальному состоянию, но нет никаких сомнений, что я бы встал. А вообще нехорошо, когда соперники пытаются одержать победу, используя такую грязную тактику. Невозможно победить, сражаясь грязно», — приводит слова Усика BoxingScene со ссылкой на его выступление на канале Boxing King Media в YouTube.

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