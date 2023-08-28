Тренер Дюбуа жёстко высказался о судье из-за спорного удара, нанесённого по Усику
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Тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа (19-2) Дон Чарльз раскритиковал судью Луиса Пабона из-за скандального эпизода, имевшего место в поединке его подопечного с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. Напомним, украинец пожаловался на удар ниже пояса со стороны Дюбуа, после чего бой остановили на пять минут. Позднее Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
«Если ты плохо справляешься со своей работой, тебя следует понизить в должности. Если ты некомпетентен, тебя следует понизить в должности до более низкого уровня, потому что ты недостаточно хорош, чтобы судить на таком уровне», — приводит слова Чарльза BoxingScene со ссылкой на IFL.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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