«Я был в трёх футах». Экс-боксёр пролил свет на удар Дюбуа в область пояса Усика

Бывший британский боксёр Барри Джонс поделился мнением о недавнем бое своего соотечественника Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. По его итогам Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего тот рухнул на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал, что удар был вне рамок правил.

«Я был примерно в трёх футах от того места. И можно было хорошо услышать последствие удара – по всему рингу установлены микрофоны. Можно было слышать звук попадания в протектор Усика. Это явно причинило ему боль. В этот момент Дюбуа был измотан. Я чувствовал, что его остановят в этом раунде. И это пошло Дюбуа на пользу, он смог вернуть себе немного воздуха. Это был удар ниже пояса, но в нём не было злого умысла. Удар можно было бы назвать отличным, если бы он был на четыре дюйма выше. Протектор предназначен не только для того, чтобы прикрывать самые важные драгоценности – в таком случае было бы достаточно и маленькой чашечки. Протектор большой и громоздкий, так зачем его надевать? А затем, что речь также идёт о мочевом пузыре, аппендиксе, репродуктивной системе», — приводит слова Джонса ProBox TV.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: