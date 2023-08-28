Майк Тайсон назвал величайшего боксёра в истории с точки зрения техники

Прославленный боксёр Майк Тайсон, который готовит бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, поделился мыслями по поводу этого боя. Он должен состояться 28 октября 2023 года в Саудовской Аравии.

«Конор Макгрегор провёл 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времён. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер – величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?» — сказал Тайсон в своём подкасте.

Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году. Развязка наступила в десятом раунде, когда Флойд провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.

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