Майк Тайсон назвал величайшего боксёра в истории с точки зрения техники

Прославленный боксёр Майк Тайсон, который готовит бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, поделился мыслями по поводу этого боя. Он должен состояться 28 октября 2023 года в Саудовской Аравии.
«Конор Макгрегор провёл 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времён. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер – величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?» — сказал Тайсон в своём подкасте.
Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году. Развязка наступила в десятом раунде, когда Флойд провёл результативную серию, — рефери встречи остановил бой, присудив американцу победу техническим нокаутом.
Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д:
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