В игорной зоне «Красная Поляна» пройдут бои на голых кулаках TOP DOG

Турнир кулачной лиги TOP DOG 23 состоится 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED ARENA в 19:00.
В главном бою вечера чемпион полутяжёлого дивизиона Олег «Фомич» Фомичёв сойдётся в пятираундовом поединке с грозным соперником в лице Ислама «Джанго» Жангоразова. В супертяжёлой весовой категории встретятся два нокаутёра – Марсель Ханов и Иван «Русский Богатырь» Матвеев определят сильнейшего в бою за статус главного претендента.
В свою очередь, чемпион лёгкого дивизиона Кантемир Калажоков поднимется в новую весовую категорию, чтобы заявить свои амбиции на второй перстень в поединке против Наби «Ганнибала» Гаджиева. В другом бою Мурад «Дедок» Арцулаев вернётся для долгожданного и принципиального реванша с Алексеем «Мельником» Мельниковым.
Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова обратила внимание на особый статус промоушена TOP DOG и отметила высокий уровень подготовки к мероприятию: «Совместно с командой TOP DOG мы активно готовимся к сентябрьскому турниру. Это будет наш второй опыт взаимодействия. Специалисты RED ARENA полностью погружены в мероприятие и прорабатывают каждую деталь совместно с промоушеном.
Я с уверенностью могу сказать, что зрителей ожидает уникальная атмосфера арены, которая будет реализована благодаря аудио и визуальным решениям. Что касается самого зрелища, уверена, бойцы TOP DOG подарят гостям RED ARENA самые острые эмоции и бескомпромиссные поединки, от которых перехватывает дыхание».
Основатель лиги и ведущий грядущего турнира Даниил Алеев рассказал об ожиданиях от предстоящего события: «Фанаты кулачных боёв прекрасно помнят прошлогодний турнир TOP DOG в RED ARENA. Это был брутальный аттракцион, который никого не оставил равнодушным и буквально утопил арену в адреналине. С большой радостью предлагаю всем любителям единоборств посетить наш грядущий турнир 22 сентября. Мы вернулись, чтобы подарить вам лучшее бойцовское шоу».
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