Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб показал фото со съёмок документального фильма UFC о себе

Хабиб показал фото со съёмок документального фильма UFC о себе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав несколько фотографий со съёмок документального фильма о себе. Его делает промоушен Даны Уайта.

«Документальный фильм выйдет на экраны летом 2024 года. ИншаАллагь», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео:

Материалы по теме
Хабибу предлагали вернуться ради исторического боя. Но Орёл потребовал слишком многого
Хабибу предлагали вернуться ради исторического боя. Но Орёл потребовал слишком многого
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android