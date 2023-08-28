Хабиб показал фото со съёмок документального фильма UFC о себе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав несколько фотографий со съёмок документального фильма о себе. Его делает промоушен Даны Уайта.

«Документальный фильм выйдет на экраны летом 2024 года. ИншаАллагь», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео: