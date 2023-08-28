Азамат Керефов назвал причину, по которой не подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Азамат Керефов рассказал, как мог заключить контракт с американским промоушеном UFC.
«После того как закончился контракт в ACA, я взял перерыв: женился, отдыхал. Поехал в Америку тренироваться. Были предложения от разных лиг, но они меня не устраивали — это были местечковые американские лиги. Потом мне предложили подраться на Abu Dhabi Warriors. Был хороший оппонент, бразилец с рекордом 10-1. Я принял бой, выступил. Было предложение от Bellator, но у них не было наилегчайшего дивизиона на тот момент. Можно было бы подписаться в UFC, но нужно было ждать или выходить на замену. Я не захотел ждать, мне комфортнее здесь, у себя дома в АСА выступать. Я приехал из США, увидел анонс Гран-при и сразу загорелся, захотел выступить. Я узнал, что там выступит Аскаров, и был уверен, что будут собраны лучшие в нашем весе. Это придало ещё больше желания принять участие в турнире.
Когда узнал, что Аскар снялся, я расстроился. Мы готовились к этому бою три-четыре месяца, он мне был очень интересен. Хотел бы разделить клетку с Аскаром после Гран-при. Аскар отлично показал себя в UFC, был в топ-3, ему чуть-чуть не хватило до пояса. Для меня было бы очень хорошо одержать победу над таким оппонентом.
Я не думаю, что Осимхон слабее Аскара. Просто они разные — у Аскарова свои преимущества, а у Рахмонова свои: Аскар поопытнее, но Осимхон тоже очень перспективный, набирает обороты. После смены оппонента я продолжил работать в том же режиме. Сейчас осталось сделать вес, физически я готов к поединку, а морально я всегда готов», — сказал Азамат Керефов.
2 сентября в Краснодаре Азамат проведёт четвертьфинальный поединок Гран-при ACA в наилегчайшем весе с представителем Таджикистана Осимхоном Рахмоновым. Он пройдёт в рамках турнира ACA 162.
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