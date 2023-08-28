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Кудряшов оценил шансы Усика в бою с Фьюри после победы украинца над Дюбуа

Кудряшов оценил шансы Усика в бою с Фьюри после победы украинца над Дюбуа
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Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался об ожидаемом объединительном поединке супертяжеловесов Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Александра Усика (21-0, 14 KO) после досрочной победы украинца над британцем Даниэлем Дюбуа.

«Для меня этот бой интересен. Даже после этого боя я буду склоняться в сторону победы Усика над Фьюри. Хотя меня опять все закидают шапками, что Фьюри, тем более после этого представления с Дюбуа, разберёт его. Но Фьюри давно не был в ринге, наверное, уже года два не боксировал, а Усик активен. Мне кажется, это может сыграть злую шутку с Фьюри, несмотря на все его таланты», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Фьюри не выступал с декабря, когда в добровольной защите титула WBC досрочно остановил в десятом раунде соотечественника Дерека Чисору.

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