Бывший тренер Фьюри высказался о спорном ударе в бою Усик — Дюбуа
Поделиться
Питер Фьюри, бывший тренер и дядя чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).
Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего украинец упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.
«Шорты ниже пупка, и любой удар в пояс, не говоря уже о низе пояса, это удар не в живот, а в пах. Хьюи [Фьюри] получил такой же удар в бою против Сэмюэла Питера, и он причинил ему мучительную боль. Так что это было низко», — написал Фьюри в социальных сетях.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2023
-
18:57
-
18:32
-
18:06
-
17:24
-
16:48
-
16:27
-
16:00
-
15:41
-
15:04
-
14:21
-
13:25
-
13:04
-
12:14
-
11:46
-
11:15
-
10:37
-
09:48
-
09:16
-
07:10
-
06:50
-
06:28
-
04:39
-
04:21
-
03:49
-
02:24
-
00:26
-
00:17
- 27 августа 2023
-
23:55
-
23:48
-
22:12
-
21:19
-
21:12
-
21:04
-
20:35
-
19:48
Партнерский контент