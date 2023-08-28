Бывший тренер Фьюри высказался о спорном ударе в бою Усик — Дюбуа

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальный эпизод в титульном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего украинец упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«Шорты ниже пупка, и любой удар в пояс, не говоря уже о низе пояса, это удар не в живот, а в пах. Хьюи [Фьюри] получил такой же удар в бою против Сэмюэла Питера, и он причинил ему мучительную боль. Так что это было низко», — написал Фьюри в социальных сетях.