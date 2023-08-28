Менеджер Усика сделал заявление о его следующем поединке

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (21-0, 14 KO), высказался о следующем выступлении подопечного.

«Хргович является обязательным претендентом, но если мы добьёмся унификации, то будем стремиться к ней. Если объединительный поединок не состоится, Хргович будет следующим, без сомнений», — приводит слова Климаса издание BoxingScene.

Филипу Хрговичу 31 год. Хорват является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. Всего на счету бойца 16 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.

Усик в конце августа провёл обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав его в девятом раунде.