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Дана Уайт сообщил о попытке взлома своего дома

Дана Уайт сообщил о попытке взлома своего дома
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Президент UFC Дана Уайт сообщил о попытке взлома своего дома, находящегося в городе Левант (штат Мэн, США).

«Этот придурок пытался выбить мою входную дверь в Леванте, штат Мэн. Я заплачу $ 2500 первому человеку, который сообщит полиции, кто он», — написал Уайт в социальных сетях, опубликовав фото злоумышленника, попавшее на камеру видеонаблюдения.

Также сообщается, что в этот момент Уайт, не присутствовавший на турнире UFC Fight Night 225 в Сингапуре, находился внутри дома с семьёй.

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