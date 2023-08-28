Адесанья: накрашу ногти перед боем со Стриклендом и нокаутирую его

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«Он идиот, а я не собираюсь проигрывать идиоту. Он говорит, что не проиграет парню, который тащится от мультиков и красит ногти. Что ж, я накрашу ногти перед этим боем и нокаутирую его с накрашенными ногтями.

Я не слушаю людей, говорящих, что я в любом случае выиграю. Я слушаю только себя, свою команду и этого парня, уже злящего меня. То, как он ведёт себя, вызывает у меня недовольство», — приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

Поединок Адесанья – Стрикленд состоится 10 сентября в Сиднее (Австралия) и возглавит турнир UFC 293.

Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался: